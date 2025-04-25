Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале, насчитывающем 176 тысяч подписчиков.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» снялась в палатке в куртке и бежевой шапке. Она уложила волосы в хвост и продемонстрировала естественную внешность.

«А вот и оно — реальное лицо высокогорного альпиниста. Зато честно», — указала в подписи автор поста.

© Соцсети

При этом знаменитость отметила, что достигла первого перевалочного пункта на пути к вершине и находится с группой на высоте 5,3 километра. Также Боня рассказала, что она и другие участники восхождения плохо себя чувствуют. В том числе у них наблюдается рвота и головная боль.

«Высота дается очень нелегко», — подчеркнула ведущая.

В марте Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много».