Виктория Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест
Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала лицо без макияжа во время восхождения на Эверест. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале, насчитывающем 176 тысяч подписчиков.
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» снялась в палатке в куртке и бежевой шапке. Она уложила волосы в хвост и продемонстрировала естественную внешность.
«А вот и оно — реальное лицо высокогорного альпиниста. Зато честно», — указала в подписи автор поста.
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При этом знаменитость отметила, что достигла первого перевалочного пункта на пути к вершине и находится с группой на высоте 5,3 километра. Также Боня рассказала, что она и другие участники восхождения плохо себя чувствуют. В том числе у них наблюдается рвота и головная боль.
«Высота дается очень нелегко», — подчеркнула ведущая.
В марте Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много».