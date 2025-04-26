Определены идеальные джинсы для женщин старше 50 лет

Стилист Дайан Коллинз рассказала, как без сожаления рассталась с некогда любимыми джинсами скинни. После долгих экспериментов я обнаружила, что современные клешеные модели не только дарят невероятный комфорт, но и творят настоящие чудеса с силуэтом. Они визуально добавляя ногам семь сантиметров длины. Весна 2025 года стала временем триумфального возвращения этого культового фасона.

Специалист, много лет работающая с голливудскими знаменитостями, раскрыла секрет магии клеша, который отлично сработает для женщин старше 50. Этот фасон направляет взгляд плавно вниз по всей длине ноги, создавая эффект удлинения и идеально балансируя пропорции фигуры, пояснила стилист.

Но современные джинсы клеш это далеко не те неудобные модели из 1970-х. Сегодня это изделия из эластичного денима с умными кроевыми решениями: поддерживающей высокой талией, специальными корректирующими вставками в области живота и тщательно рассчитанным клешем длиной 30 35 сантиметров, который создает идеальные пропорции.

Особое внимание производители уделяют и деталям: потертости и эффект выцветания отвлекают внимание от проблемных зон, а современные эластичные материалы обеспечивают идеальную посадку без эффекта мешковатости.

В качестве верха с ними хорошо сочетаются монохромные водолазки или блузы из плотного шелка. Что касается обуви, то здесь главное правило избегать плоской подошвы. Идеальным выбором станет обувь на платформе, чтобы подол джинсов не волочился по земле.

Консультант по моде Нэнси Ричардс дала совет для женщин старше 50 лет:

«Монохромные наряды создают непрерывную вертикальную линию, которая удлиняет весь ваш силуэт. Попробуйте темно-синие расклешенные джинсы с темно-синим свитером и лодочками телесного цвета для непринужденной изысканности.

Джинсы клеш нужно выбирать средне-темных оттенков для изысканного образа, избегать чрезмерного потертостей или украшений и сочетать их со структурированными топами, а не с чрезмерно модными вещами. Кроме того, персональный стилист Эмма Джонсон посоветовала подгонять джинсы так, чтобы они касались верха обуви, говорится на портале Journee Mondiale.

Ранее стилист дала советы, какие вещи не стоит носить невысоким девушкам. Некоторые наряды способны визуально еще убавить рост. Также эксперт рассказала, какие аксессуары помогут выглядеть выше.