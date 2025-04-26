Защита от солнца своими руками: как сделать средства с SPF в домашних условиях
До календарного лета еще целый месяц, а солнце уже стало активным. Однако не стоит ждать наступления жары, а уже сейчас начать пользоваться средствами с SPF. И вовсе необязательно покупать в магазине дорогие крема. Солнцезащитные средства вы можете сами сделать в домашних условиях. Вот несколько рецептов с натуральными составами, которые уберегут вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолета.
Крем с SPF 20—30
Ингредиенты:
- Оксид цинка или диоксид титана — 20 г.
- Масло ши — 40 г.
- Масло кокоса — 40 г.
- Любое эфирное масло для аромата — 3—7 капель.
Приготовление:
Масла лучше брать твердые. Растопите масла на водяной бане, снимите с огня. Затем постоянно помешивая, постепенно всыпьте оксид цинка или диоксид титана не давая им осесть на дно. Очень тщательно перемешайте смесь. Затем в слегка остывшую массу добавьте эфирное масло и снова хорошенько перемешайте. Когда крем остынет, переложите его в удобную емкость, храните в холодильнике.
Солнцезащитный крем с пчелиным воском
Ингредиенты:
- Масло кокоса — 10 г.
- Масло какао — 25 г.
- Масло ши — 60 г.
- Пчелиный воск — 5 г.
- Эфирное масло моркови — 15–20 капель.
Приготовление:
Масла и воск берите в твердом виде. Растопите все ингредиенты на водяной бане. Немного остудите смесь и, помешивая, добавьте масло моркови. Когда крем остынет, переложите его в стеклянную банку и храните в холодильнике.
Флюид для загара
Ингредиенты:
- Цетиловый спирт — 500 мг.
- Масло кокоса — 10 г.
- Масло кунжута — 15 мл.
- Масло зародышей пшеницы — 5 мл.
- Розовая вода — 15 мл.
Приготовление:
Растопите спирт на водяной бане, добавьте в него масло кокоса и жидкие масла, и хорошенько перемешайте. Затем подогрейте розовую воду и медленно влейте в нее смесь с маслами. Когда масса немного остынет, добавьте масло зародышей пшеницы и еще раз тщательно перемешайте. Полученную смесь перелейте в удобную тару и храните в холодильнике.
Спрей из огурца
Ингредиенты:
- Семена одного огурца.
- Водка — 20 г.
- Вода — 100 г.
Приготовление:
Достаньте семена из свежего огурца и замочите их в водке. Настой поставьте в темное прохладное место на 2 недели. После этого разбавьте его водой. Перелейте настой в удобный флакон с распылителем и используйте как спрей перед выходом на улицу.