Как сделать средства с SPF в домашних условиях

До календарного лета еще целый месяц, а солнце уже стало активным. Однако не стоит ждать наступления жары, а уже сейчас начать пользоваться средствами с SPF. И вовсе необязательно покупать в магазине дорогие крема. Солнцезащитные средства вы можете сами сделать в домашних условиях. Вот несколько рецептов с натуральными составами, которые уберегут вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Крем с SPF 20—30

Ингредиенты:

Оксид цинка или диоксид титана — 20 г.

Масло ши — 40 г.

Масло кокоса — 40 г.

Любое эфирное масло для аромата — 3—7 капель.

Приготовление:

Масла лучше брать твердые. Растопите масла на водяной бане, снимите с огня. Затем постоянно помешивая, постепенно всыпьте оксид цинка или диоксид титана не давая им осесть на дно. Очень тщательно перемешайте смесь. Затем в слегка остывшую массу добавьте эфирное масло и снова хорошенько перемешайте. Когда крем остынет, переложите его в удобную емкость, храните в холодильнике.

Солнцезащитный крем с пчелиным воском

Ингредиенты:

Масло кокоса — 10 г.

Масло какао — 25 г.

Масло ши — 60 г.

Пчелиный воск — 5 г.

Эфирное масло моркови — 15–20 капель.

Приготовление:

Масла и воск берите в твердом виде. Растопите все ингредиенты на водяной бане. Немного остудите смесь и, помешивая, добавьте масло моркови. Когда крем остынет, переложите его в стеклянную банку и храните в холодильнике.

Флюид для загара

Ингредиенты:

Цетиловый спирт — 500 мг.

Масло кокоса — 10 г.

Масло кунжута — 15 мл.

Масло зародышей пшеницы — 5 мл.

Розовая вода — 15 мл.

Приготовление:

Растопите спирт на водяной бане, добавьте в него масло кокоса и жидкие масла, и хорошенько перемешайте. Затем подогрейте розовую воду и медленно влейте в нее смесь с маслами. Когда масса немного остынет, добавьте масло зародышей пшеницы и еще раз тщательно перемешайте. Полученную смесь перелейте в удобную тару и храните в холодильнике.

Спрей из огурца

Ингредиенты:

Семена одного огурца.

Водка — 20 г.

Вода — 100 г.

Приготовление:

Достаньте семена из свежего огурца и замочите их в водке. Настой поставьте в темное прохладное место на 2 недели. После этого разбавьте его водой. Перелейте настой в удобный флакон с распылителем и используйте как спрей перед выходом на улицу.