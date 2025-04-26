Топ-5 идей для эффектного маникюра

С наступлением тепла у мастеров по маникюру наступает по-настоящему горячая пора. Клиентки отказываются от скучных классических дизайнов, которые успели надоесть за холодные месяцы, и хотят видеть на своих ногтях что-то особенное, «вкусное» и эксклюзивное. Одним из трендов сезона стал как раз «аппетитный» маникюр в разных вариациях. Что вызывает у вас особенное гастрономическое удовольствие? Сочные апельсины, сезонные садовые ягоды или же шоколадные конфеты? Собрали 5 самых сладких и ароматных дизайнов, которые точно не оставят равнодушными ни вас, ни окружающих.

1. Шоколад

Для поистине сладких женщин, ценящих себя и обожающих ловить на себе «голодные» взгляды. Вариаций шоколадного дизайна может быть множество: от горькой плитки до сливочно-приторного белого шоколада во всевозможных комбинациях.

2. Смородина

Сезонные ягоды вполне могут разбавить скучный дизайн и привнести аппетитную витаминную кислинку. Попробуйте дизайны с черной смородиной, ежевикой, крыжовником. Если ваш мастер не в силах изобразить их кисточкой, подойдут и слайдеры. На маркетплейсах их столько, что глаза разбегаются.

3. Ягода с молоком

Пробовали когда-нибудь вишню со сливками? Это необычное сочетание на ваших ногтях непременно притянет любопытные взгляды. Особую прелесть дизайну придают объемные фрагменты, выполненные в виде молочных подтеков.

4. Апельсиновый

Лаконичный стильный вариант, когда рисунок выполняется только на одном ногте. Это может быть как большой палец, так и безымянный или даже мизинец. Кстати, можно попробовать сочетать цитрус с черным и даже кофейным. Получится не менее вкусно.

5. Зефирный

Ну кто не любит невесомые и ароматные маршмеллоу? Теперь вы можете носить их и на своих ноготках. Достаточно подобрать характерные для зефирок оттенки: от пастельно-розового до бежевого, желтого и даже голубого и выполнить покрытие в технике омбре. Для такого дизайна больше подойдет матовый топ.