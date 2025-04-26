Среди женщин набирает популярность новый вид пластики

Новый вид пластики груди стал популярен из-за желания женщин отказаться от бюстгальтера. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Хирургическое вмешательство получило название «вечный бюстгальтер», поскольку после него пациентки перестают носить белье из-за приподнятой формы груди. В ходе операции хирурги вводят в тело специальный сетчатый материал для поддержки груди изнутри. По словам врачей, трендовая манипуляция является одной из разновидностей подтяжки груди.

«Молодые девушки часто приходят делать операцию ради того, чтобы перестать носить бюстгальтер. Однако приходится объяснять, что на самом деле пластика призвана подтянуть грудь, которая по той или иной причине потеряла форму», — рассказала хирург Меринда Фарина и добавил, что в последнее время пациенты действительно бросились делать пластику.

При этом врач Брюс Ваннната рассказал, что у него есть и 70-летние пациентки, которые перестали носить белье после названной подтяжки груди.

В апреле актрису Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике в сети из-за внешности на новых фото.