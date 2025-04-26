Азы макияжа: главные советы от визажиста для начинающих

Это только на первый взгляд может показаться, что правильный макияж себе может делать любая женщина. Считается, что слабый пол уже рождается с этим умением. Но как бы не так. Грамотно накраситься по силам лишь единицам. В остальных случаях дамы рандомно наносят на лицо все содержимое косметички: тоналку, румяна, пудру, тушь, помаду. Результат выходит соответствующий, нелепо-разноцветный и подходящий разве что для маскарада, но точно не для офиса или похода в театр или ресторан. Визажист, член Евразийского Художественного союза Юлия Пикалова в беседе с WomanHit раскрыла главные секреты успешного макияжа для начинающих.

Состояние кожи — важнее любой косметики

Кожа постоянно меняется и ухаживать за ней надо всю жизнь, проблемы разные, но забота о ней — это база. Если кожа уставшая или проблемная, на ней будут плохо держаться или плохо смотреться любые, даже самые лучшие средства мира, поэтому кожу надо увлажнять и питать.

Цветотип

Одним из важнейших аспектов подбора декоративной косметики является правильное определение цветотипа. Оттенки, которые подойдут обладательницам смуглой кожи и темных глаз, будут не к лицу светлокожим и голубоглазым. Чтобы не гадать долго, можно обратиться к интернету. Простой тест позволит за минуты вычислить ваш цветотип.

Чем наносить косметику

Хороши и спонжи, и кисти. Первые подойдут для более тонкого покрытия, но перед использованием спонж лучше смочить. Кисти для теней можно выбирать как натуральные, так и с синтетическими волосками. На качество нанесения и финальный результат это не повлияет.

Собираем косметичку

Тональное средство

Для начала нужно правильно выбрать оттенок. Не стоит брать наугад, иначе при дневном освещении лицо будет смотреться неестественно, особенно на контрасте с кожей шеи и декольте.

«Для того, чтобы подобрать свой тон, важно правильное освещение. Нанесите на чистую щеку в магазине и выйдите на дневной свет, чтобы оценить правильно. Также он может окислится и приобрести желтоватый оттенок, поэтому тестировать тон обязательно», — говорит эксперт.

Нужно учитывать и время года. Весной и летом мы интенсивно загораем, поэтому потребуется оттенок чуть темнее, а зимой кожа, наоборот, более бледная.

«Плотные тональные средства не нужны для ежедневного использования, плотным может быть только консилер, у него задача перекрыть пятна и цвет, цель тонального средства — это выровнять цвет лица и придать ему ухоженный вид. Также, наносить тон не только на лицо, но и на шею», — продолжает визажист.

Тушь

Есть масса аналогов недорогих шикарных брендов под любые ресницы. Имейте ввиду личные предпочтения, если вы трете глаза или ходите в бассейн, вам нужна устойчивая тушь, которая не сыплется и не растворяется от влаги.

Помада

Это то, что должно быть в вашей сумочке обязательно.

«Когда у Мэрилин Монро не было денег и она была еще не популярна, у нее всегда была красная помада. Именно она давала ей уверенности, и это так и работает. Выберите 2 цвета помады, чуть темнее своего природного оттенка и классическую красную. Одну вы используете на каждый день. Красную помаду — на выход или под образ. А также блеск, сейчас популярен прозрачный или полупрозрачный», — советует эксперт.

Карандаши

Черный карандаш для глаз, и карандаш для губ чуть темнее природного тона ваших губ — тоже must have в дамской косметичке. Лучше брать устойчивые, которые не растекаются даже в жару и долго держатся.

Пудра

Она матирует кожу, выравнивает тон, а некоторые еще имеют spf и ухаживающие ингредиенты. Выбрать свою не просто, но опять-таки тестирование поможет. На пудре визажист советует не экономить. Качественная не может стоить слишком дешево.