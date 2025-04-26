Кокосовое масло: чудо-средство для зубов или просто модный тренд?

Кокосовое масло стало настоящим хитом в мире здоровья и красоты. Этот продукт активно используется не только в кулинарии, но и в косметологии, где его ценят за увлажняющие и питательные свойства. Однако в последнее время кокосовое масло привлекло внимание как средство для ухода за полостью рта. Многие утверждают, что оно может осветлить зубную эмаль и уменьшить образование налета.

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Тем не менее важно разобраться в реальных преимуществах этого продукта. Стоматологи и эксперты по уходу за полостью рта высказывают разные мнения о его эффективности. В этом контексте стоматолог Татьяна Пикилиди поделилась своим мнением о кокосовом масле и его влиянии на здоровье зубов и дёсен. Она объяснила, насколько оправданы ожидания пользователей и действительно ли кокосовое масло может стать полезным дополнением к привычному уходу за полостью рта.

«Кокосовое масло — это скорее плацебо. Оно может быть частью вашей бьюти-рутины, но не стоит ожидать от него чудес. Кокосовое масло не делает зубы белее, не лечит дёсны и не оказывает влияния на состояние слизистой оболочки. Я склоняюсь к мнению, что его польза сильно преувеличена», — отметила стоматолог в разговоре с «Узнай.ру».

По словам врача, в её практике были пациенты, использовавшие кокосовое масло для ухода за полостью рта, но выраженного эффекта у них не наблюдалось.