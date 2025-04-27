Почему возникает «апельсиновая корка» и можно ли от нее избавиться

Целлюлит — состояние кожи, связанное с физиологическими особенностями подкожно-жировой клетчатки, которое проявляется неровностями с характерным «матрасным» паттерном в области бедер, ягодиц и живота. Как и почему он образуется, рассказала «Вечерней Москве» дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко.

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Поскольку данное состояние физиологическое, «целлюлит» — не совсем верный термин, но чаще всего его называют именно так. В медицинской терминологии истинный целлюлит — острая инфекция мягких тканей, характеризующаяся диффузным серозным воспалением с гиперемией, отеком и локальной болезненностью.

Почему целлюлит чаще встречается у женщин

Гиноидная липодистрофия (она же целлюлит, или «апельсиновая корка») встречается у 85–98 процентов женщин репродуктивного возраста, что указывает на физиологический характер данного процесса. Целлюлит — это не заболевание, он не вредит здоровью. Врачи сходятся во мнении, что это нормальное состояние женщин и некоторых мужчин.

«Апельсиновая корка» обусловлена изменениями подкожно-жировой клетчатки, которые приводят к нарушению микроциркуляции и лимфооттока. Встречаться может у всех и не зависит от индекса массы тела. Целлюлит встречается как у людей с малоподвижным образом жизни, так и как у спортивных.

У мужчин гиноидная липодистрофия встречается реже, так как подкожно-жировая клетчатка имеет особое строение. Жировые клетки (адипоциты) располагаются поодиночке, а не гроздьями, как у женщин.

Как образуется целлюлит

Накопление жировой прослойки тела у мужчин и женщин не одинаково, что обусловлено влиянием гормональных факторов. У мужчин жировые отложения распределяются преимущественно в верхней части тела, а у женщин — в области бедер и нижней части живота. Сама жировая прослойка у женщин толще, а кожа, наоборот, тоньше. Основу подкожно-жировой клетчатки составляют волокна соединительной ткани (преимущественно коллагеновые).

Волокна формируют перегородки, образуя ячеистую структуру. У мужчин эти ячейки располагаются диагонально к поверхности кожи, а у женщин — перпендикулярно. Поэтому накопление жира у мужчин практически не меняет рельеф кожи. Именно особенностями строения коллагеновых волокон обусловлен тот факт, что у женщин эффект апельсиновой корки встречается чаще. Эта особенность не является заболеванием, однако может доставлять эстетический дискомфорт.

Выраженная гиноидная липодистрофия может сопровождать следующие состояния:

ожирение;

гипотиреоз;

хронический панкреатит;

варикозная болезнь;

заболевания мочевыделительной системы (гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность);

синдром поликистозных яичников;

депрессивные расстройства и другое.

Поэтому, прежде чем приступить к косметологической коррекции, важно проконсультироваться со специалистами.

Борьба с целлюлитом требует комплексного подхода, и одним из наиболее эффективных методов на сегодняшний день является инъекционная терапия, включающая использование липолитиков и других активных препаратов. Как работает этот метод, а также на что стоит обратить внимание перед процедурой, «Вечерняя Москва» узнала у дерматовенеролога-косметолога медицинского центра «Неболит» Галины Скворцовой.