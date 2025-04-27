Модельер рассказал, как малые бренды изменят индустрию моды

Микробренды реализуют стратегию «роста через влияние», тем самым ориентируясь на разумное потребление, рассказал «Газете.Ru» модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ, кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

© unsplash

«Подход к дизайну и производству отличает малые модные предприятия от гигантов индустрии. Они создают вневременные модели вместо сезонных коллекций, используют производство по запросу для минимизации отходов, развивают услуги по ремонту одежды и платформы для обмена вещами. Эти практики противостоят культуре быстрой моды, где срок использования вещей сократился на 40% за последние 15 лет», — рассказал профессор МХПИ.

Еремкин заявил, что малые модные предприятия оказывают большое влияние на развитие отрасли. Они формируют новые стандарты, где качество превалирует над количеством, долговечность — над сезонностью, а экологическая и социальная ответственность становятся ключевыми факторами.

Модельер отметил, что сейчас модная индустрия направлена на популяризацию малых предприятий, что позволит сформировать новые стандарты экологичности одежды.

«Оставаясь малыми, они могут быть более гибкими, прозрачными и аутентичными, что позволяет им создавать и продвигать альтернативные модели потребления моды. Мы наблюдаем, как потребители все чаще выбирают осознанность при покупке одежды, ценят историю бренда, прозрачность производства и экологичность материалов. Именно малые предприятия лучше всего отвечают этим запросам», — объяснил Еремкин.

По словам эксперта, малые бренды в фэшн-индустрии ограничивают масштабы выпускаемой продукции ради повышения уровня качества.

«Многие владельцы микробрендов сознательно ограничивают масштабы своего бизнеса. Это позволяет им сохранять полный контроль над производственными процессами, не идти на компромиссы в вопросах качества и экологичности материалов. В России этот тренд также набирает обороты — отечественные дизайнеры все чаще предпочитают оставаться в рамках небольших производств, чтобы поддерживать высокое качество продукции и реализовывать свои творческие идеи без компромиссов», — уточнил он.

До этого россияне назвали самую «скуфскую» одежду.