Стоматолог рассказал, можно ли сделать зубы красивыми у себя дома

Естественная белизна зубов — необходимый аспект привлекательной улыбки. Однако даже очень тщательный уход за полостью рта в домашних условиях не гарантирует их белизны. Зубы темнеют, и иногда это превращается в серьезную проблему — человек боится улыбаться, испытывает сложности в общении. Почему темнеют зубы и как их осветлить, «Вечерней Москве» рассказал стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.

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Чаще всего зубы темнеют под воздействием внешних факторов. Например, из-за курения, частого употребления крепкого чая, черного кофе. Влияют на цвет зубов некоторые виды фруктов и ягод, красное вино. Неправильная чистка зубов приводит к появлению налета и отложений зубного камня, что тоже меняет цвет эмали.

Потемнение зубов происходит постепенно, у кого-то более интенсивно, у кого-то менее. Это связано как с общим состоянием организма, так и с гигиеной полости рта. На фоне серьезного лечения, химиотерапии, операции под общим наркозом, приема антибиотиков, длительного недостатка витаминов зубы могут потемнеть довольно быстро. Если потемнел один зуб, то это может быть вызвано скрытым кариесом и требует своевременной консультации врача.

Привычка полоскать рот после приема пищи, правильная чистка зубов каждое утро и каждый вечер — все это, безусловно, замедляет процесс потемнения. Однако вернуть зубам естественный белый цвет может только профессиональная чистка, то есть процедура, которая выполняется специалистом в условиях стоматологического кабинета.

При профессиональной чистке врач удаляет зубной налет, очищая все поверхности зубов, включая межзубные промежутки. Это сразу же делает зубы визуально более привлекательными, выравнивая их цвет, удаляя темные отложения. Но если пациенту хочется, чтобы цвет зубов был еще светлее, то ему можно порекомендовать отбеливание. Сегодня процедура отбеливания стала настолько высокотехнологичной, что врач вместе с пациентом могут выбрать желаемый оттенок зубов, исходя из цвета кожи, глаз и представлений пациента о безупречной улыбке.

Профессиональная чистка зубов показана всем, и делать ее нужно раз в полгода. А отбеливание — процедура необязательная, плюс у нее есть противопоказания. Отбеливание не делают детям с молочными зубами, при некоторых видах аллергии, при беременности и лактации.

Сделать зубы более светлыми и вернуть им природную белизну может только врач, который использует профессиональные инструменты и препараты. Отбеливающие зубные пасты, которые продаются в супермаркетах, в лучшем случае никак не повлияют на оттенок зубов. В худшем случае они могут повредить эмаль, десны.

Природа задумала зубы очень прочными — зубная эмаль является самой твердой тканью в человеческом организме. Тем не менее без должного ухода зубы разрушаются и доставляют немало проблем. О лайфхаках, которые позволят как можно дольше сохранять зубы здоровыми, рассказал «Вечерней Москве» Вячеслав Минко.