Белла Хадид вышла в свет в обтягивающем комбинезоне

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид пришла на вечеринку в обтягивающем комбинезоне. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Папарацци засняли Беллу Хадид, когда та направлялась в отель Le Chalet в Нью-Йорке. Супермодель появилась на вечеринке в честь 30-летия ее сестры Джиджи Хадид. Манекенщица выбрала для мероприятия черный обтягивающий комбинезон, туфли на каблуках, красную сумку на плечо, кольцо, браслет и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами, бронзером и блеском для губ.

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Несколько недель назад Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже. Папарацци засняли супермодель в красном кожаном бюстгальтере и обтягивающих брюках в тон. Интернет-пользователи отметили, что звезда подиумов сильно похудела, и стали призывать ее набрать вес.

До этого Белла Хадид приняла участие в показе бренда Saint Laurent, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель дефилировала на подиуме в абсолютно прозрачном фиолетовом платье из кружева с подплечниками и массивным серебристым украшением.