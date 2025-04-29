Роузи Хантингтон-Уайтли предстала в модном нежном образе

Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, снялась в лифе с прозрачной накидкой. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли позировала перед камерой в белом наряде, который состоял из лифа, прозрачной накидки и макси-юбки с завышенной талией. Модель дополнила образ украшениями с бриллиантами Tiffany and Co: массивными серьгами, колье и кольцом. Манекенщице уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах.

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В марте Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в новой рекламе своей коллаборации с брендом Wardrobe.NYC. На снимке манекенщица предстала в черном спортивном костюме, который состоял из топа и леггинсов со штрипками. Модель также надела туфли на каблуках в тон. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

Позже Роузи Хантингтон-Уайтли выложила фото, где предстала перед камерой в зеленом крошечном бикини, которое дополнила кепкой горчичного цвета, черными солнцезащитными очками и ожерельем. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Манекенщица сидела на полотенце на крыше высокоэтажного дома.