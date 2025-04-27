Ани Лорак опубликовала фото в купальнике

Певица Ани Лорак показала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

46-летняя Ани Лорак позировала в голубом слитном купальнике с открытой спиной и солнцезащитных очках. Певица стояла с распущенными волосами на краю бассейна и смотрела вдаль.

«Заботься о своем теле, но не забывай о душе», — написала поп-исполнительница под снимком.

В конце сентября Ани Лорак объявила о помолвке с возлюбленным Исааком Виджраку. Звезда впервые встретилась с избранником в Греции: тогда мужчина пригласил артистку на свои тренинги, а во время ретрита поп-исполнительница познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман.

Исаак Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях мужчина называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный Ани Лорак был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

В марте певица опубликовала фото со своей свадьбы. Артистка позировала в белом платье с открытыми плечами, а ее супруг — в пиджаке без рубашки.