Ольга Серябкина предстала в откровенном образе

Певица Ольга Серябкина снялась в трусах-шортах. Поп-исполнительница опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Ольга Серябкина устроила фотосессию, где предстала в красной приподнятой футболке с надписью и полосатых трусах-шортах. Экс-солистка группы SEREBRO позировала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками, румянами и нюдовым блеском для губ.

12 апреля Ольге Серябкиной исполнилось 40 лет. В честь юбилея певица устроила праздничную съемку с тортом. На снимках артистка лежала на кровати в бежевом бельевом топе и шелковых коротких шортах молочного оттенка. Рядом с поп-исполнительницей сидел ее супруг.

«Счастливая B-day girl. Мне нравится, что я по-прежнему обожаю этот день, как и в детстве. Спасибо большое моим родным и близким за то, что я очень счастлива», — подписала пост знаменитость.

Ольга Серябкина состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия с 2020 года. В ноябре 2021-го у влюбленных родился сын. Супруги назвали мальчика Лукой. Певица рассказывала в соцсетях, что ее муж присутствовал на родах и он первым взял ребенка на руки.