Рэперша вышла на сцену в прозрачном платье после похудения

Рэперша Лиззо появилась на публике в прозрачном платье после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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36-летняя Лиззо выступила на фестивале кантри-музыки Stagecoach в Индио, Калифорния. Рэперша вышла на сцену в черном прозрачном платье, под которое надела бюстгальтер и трусы в тон. Исполнительница дополнила наряд колготками в сетку, сапогами, кольцами, массивными серьгами, очками и чокером с цепочкой. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж. На мероприятии также выступила Пэрис Хилтон.

В сентябре Лиззо ответила на обвинения в похудении с помощью препарата для диабетиков «Оземпик», популярного у звезд.

«То чувство, когда вы, наконец, получаете обвинения в использовании "Оземпика" после пяти месяцев силовых тренировок и диеты с дефицитом калорий», — написала она.

Исполнительница также назвала этот выпад наградой за месяцы, проведенные в спортзале.

Недавно Лиззо опубликовала в личный блог видео, где делала лимфодренажный массаж своего тела в черном крошечном бикини. Рэперша также надела солнцезащитные очки, серьги, браслет и множество золотых колец.