Опасная самодеятельность: у детей нашли новое увлечение

У школьников пользуются популярностью наборы для создания татуировок в домашних условиях. Об опасности такого тренда «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-дерматологом частной клиники Анастасией Милевиной.

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Карточка товара гласит — полный набор! Тут вам и тату-машинка, и краска, и рекомендации по работе с аппаратом. А самое интересное — заказать, оплатить и забрать такой набор может любой.

«На чем-то настолько серьезном, как татуировка, экономить нельзя, — рассказывает Анастасия. — Есть риск получить проблемы со здоровьем».

Развлечение чревато

Плохой инструмент (а качество тату-машинки с маркетплейсов сложно проконтролировать) или несоблюдение стерильности во время процесса могут привести к инфекциям и заражению кожи.

«Важно и качество чернил, — добавляет врач. — Плохая краска вызовет аллергическую реакцию, а это может привести к анафилактическому шоку. Важен и навык мастера: если игла попадает слишком глубоко под кожу, возникает риск повредить жировую ткань. А если наколку делает, например, восьмиклассник без опыта? — Неправильная техника может привести к образованию шрамов», — рассказывает Анастасия.

Совсем не безопасно

Важную роль играют и условия заживления тату, которые могут не соблюдаться при отсутствии контроля профессионального мастера. При несоблюдении правил может произойти воспаление кожного покрова.

Прямая речь

Валерий Маликов, мастер художественной татуировки в стиле реализм:

«Плохая татуировка может испортить человеку жизнь. Это как клеймо, показатель того, что подросток подвержен быстрым трендам. Вина здесь лежит не только на веянии моды, но и на родителях, которые не всегда объясняют своим детям, что татуировка, пусть сама по себе и не несет ничего плохого, все равно должна быть качественной».

Другие примеры опасной самодеятельности

Снова иглы

На маркетплейсах школьники покупают и наборы для пирсинга. За 200 рублей они получают иглы и украшения из медицинской стали и самостоятельно прокалывают себе разные части тела. Среди отзывов можно найти ужасающие истории о повреждении хрящей, воспалении кожи лица... Да и подкрепляются они жуткими, кровавыми фотографиями.

Хлопай ресницами и взлетай

В такой набор обычно входят пинцет, щеточки, патчи для изолирования ресниц, пучки разных диаметров и клей. Жалобы обычно две: качество клея, который вызывает аллергию, и отсутствие раствора для снятия наращивания.

Губки бантиком

Хотя объявления о продаже гиалуроновой кислоты для инъекций быстро удаляют, их все равно можно найти. Подростки увеличивают себе губы и подбородки, а после жалуются на быструю «миграцию» геля: из-за неправильных инъекций он травмирует кожу.

К счастью, интернет-магазин Wildberries принял решение ограничить продажи наборов для татуировок несовершеннолетним. Последствия для здоровья, если набить тату таким способом, действительно могут быть катастрофическими, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт Алексей Кондрахин.