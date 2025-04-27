Решетова поделилась новым модным образом

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, Анастасия Решетова, снялась в микроюбке после обвинения в чрезмерной худобе. Модель опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

29-летняя Анастасия Решетова предстала перед камерой в черной водолазке с короткими рукавами, белой микроюбке, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Модель дополнила свой образ массивными браслетами Chanel и серьгами. Блогерша позировала с уложенными в пучок волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

© Газета.Ru

В конце марта Анастасия Решетова показала кадры, сделанные во время отдыха с сыном Ратмиром в Дубае. На одном из снимков модель стояла перед зеркалом в черном облегающем топе, леггинсах, кепке с надписью и кроссовках. Блогерша добавила к образу кожаную сумку и часы. Знаменитость позировала с распущенными волосами. Интернет-пользователи заметили, что Анастасия Решетова сильно похудела.

«Очень сильно похудела... А такая худоба это красиво?», «Вы здоровы? Срочно в санаторий!», «Раньше фигура была шикарной, а сейчас пожалеть хочется», «Что-то вы совсем исхудали. Зачем?» — писали подписчики модели.