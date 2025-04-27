В России женщины вновь захотели стать хищницами

В России вырос тренд на леопардовые лосины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, основные желающие приобрести леопардовый предмет гардероба — желающие стать хищницами женщины в возрасте от 35 до 60 лет.

По информации Mash, за последний квартал 2025 года объем продаж лосин с леопардовым принтом превысил 1,2 миллиарда рублей. Этот показатель на 127 процентов выше, чем в прошлом году. Особенным спросом пользовались утепленные легинсы и спортивные лосины с высокой посадкой. Кроме того, производство лосин увеличилось на 112 процентов.

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