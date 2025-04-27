Шесть способов быстро «отрастить» волосы

Отрастить длинные волосы совсем непросто. Особенно если времени на себя тотально не хватает. Но даже если придерживаться тщательного ухода, посещать салонные процедуры и не злоупотреблять горячими приборами для укладок — результат радует далеко не всегда. Волосы «стоят колом», путаются, ломаются. А ведь так хочется густой и здоровой длины!

Если вы устали ждать — это не каприз. Это честное желание быть красивой прямо сейчас. О способах, которые действительно работают быстрее, чем просто «ждать, пока отрастут», рассказала Маргарита Андрианова — топ-эксперт в индустрии наращивания волос с 20-летним стажем, основатель международной сети премиум-студий.

1. Стрижка секущихся кончиков (полировка длины)

«Отказ от регулярной стрижки — самая распространенная ошибка. Кончики истончаются, ломаются, и в итоге длина не прибавляется. Мягкая коррекция раз в 1,5–2 месяца сохранит здоровье волос и обеспечит ровный, плотный срез — визуально волосы будут казаться гуще и длиннее», — советует мастер.

К тому же, регулярное удаление секущихся концов снижает общий уровень ломкости, а значит, каждая прядь будет расти крепче и быстрее.

2. Салонные уходы, которые дают «вау-эффект» уже после первого раза

Процедуры глубокого восстановления, ламинирования, ботокса или холодного ухода придают волосам плотность, блеск и живость. Часто клиентки выходят из салона с ощущением, будто волосы стали вдвое длиннее — просто потому, что они теперь лежат гладко и выглядят здоровыми.

Современные средства насыщают волосы кератином, аминокислотами и гиалуроновой кислотой — все это делает их не только красивыми, но и устойчивыми к агрессии внешней среды.

3. Массаж головы и активаторы роста

Если хочется ускорить естественный рост, важно работать не только по длине, но и с корнями. Массаж кожи головы, ампулы, стимуляторы на основе эфирных масел помогают активизировать внутренние процессы. Важно ввести такой подход в привычку — это несложно, но результат со временем впечатляет.

4. Трессы на заколках — мгновенный объем и длина без парикмахера

Если хочется длину «на выход» без утомительных многочасовых процедур, стоит попробовать трессы на заколках. Это съемные ленты из натуральных волос, которые легко крепятся и так же легко снимаются.

«Они не травмируют корни, не требуют коррекции и идеально подойдут для фотосессии, важного мероприятия или просто — для себя. Имеет смысл выбирать трессы, которые изготавливают вручную — специально под конкретный цвет, структуру и длину. И тогда никто не догадается, что это не родные волосы», — говорит Андрианова.

5. Голливудское наращивание — длина без капсул и клея

Деликатный и комфортный способ наращивания. Тресс — лента из натуральных волос — аккуратно пришивается к тонкой косичке, заплетенной на голове клиентки. Без клея, без температурной обработки — все безопасно и легко.

Такая техника отлично подходит для тех, кто хочет визуально загустить волосы и добавить длину с максимально естественным эффектом. Тресс не тянет и не травмирует собственные волосы при правильной коррекции. При этом срок его носки может достигать 6–8 недель без потери эстетики — это идеальный вариант для тех, кто не любит часто посещать салоны.

6. Микрокапсульное наращивание

Одна из самых незаметных и универсальных техник. Пряди фиксируются к родным волосам с помощью маленьких капсул — они почти неощутимы, прозрачны и подстраиваются под имеющийся оттенок.

«Такое наращивание подходит даже для самых тонких волос и позволяет носить любые прически — от распущенных локонов до высоких хвостов. Рекомендуется тем, кто хочет полноценную длину на каждый день — надолго и без дискомфорта. Главное — хорошо подобранные пряди и правильный уход», — поясняет эксперт.

Кроме того, при бережной носке и регулярной коррекции эти волосы можно использовать повторно — что не только удобно, но и экономично.