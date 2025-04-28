Британская телеведущая поделилась кадрами в крошечном бикини

Британская телеведущая Майя Джама показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

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30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире поделилась кадрами с семейного отдыха в Таиланде. На одном из них она позировала, лежа на диване в бикини, которое включало в себя трусы с заниженной талией и топ с обнажающими часть груди чашками.

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Также ведущая реалити-шоу «Остров любви» снялась в черно-белом бикини на открытом балконе и примерил черный наряд, состоявший из облегающего кроп-топа и мини-юбки с оборками.

В марте Майя Джама также показала лицо без макияжа после сна.