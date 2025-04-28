Эксперт рассказал про тренды свадебной флористики в 2025 году

Влада Кочнева, партнер сети цветочных студий FMART by flowwow, рассказала «Газете.Ru», как меняются тренды в свадебной флористике, какие букеты сегодня выбирают невесты и почему флористические тренды сместились с Запада на Восток.

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Сезонность — самый устойчивый тренд.

«Времена года ассоциируются с определенными цветами, поэтому тренд на сезонность всегда будет актуален независимо от изменения стилей и подходов к оформлению. Например, весной часто выбирают тюльпаны, летом — пионы, осенью — розы, а зимой — ранункулюсы и орхидеи. В числе самых востребованных свадебных цветов остаются гвоздики, розы, эустомы, фрезии, гипсофилы. Для свадебных букетов нужно выбирать наиболее стойкие цветы, которые способны продержаться без воды весь день и при этом не потерять в эстетике», — объяснила она.

Бело-зеленая гамма — удачное и наиболее часто встречающееся сочетание. По словам эксперта, это 70–80% от всей свадебной флористики. Следующая по популярности — пастельная гамма: белый, розовый, персиковый и их сочетания. Как правило, для свадебной церемонии невесты выбирают монобукеты из цветов одного вида.

«Мода циклична, и это правило актуально в том числе для свадебной флористики. Уже несколько сезонов востребованы букеты вытянутой формы, которые были популярны в 90-х годах. А вот громоздкие композиции округлой формы постепенно уходят в прошлое. Раньше такие букеты подчеркивали пышность и размах церемонии, но общий тренд на минимализм, сформировавшийся в последние несколько лет, победил. В моду вошли асимметричные решения с неравномерным расположением цветов и акцентом на текстуру и форму. В композициях стало присутствовать больше зелени: рускус, эвкалипт и другое», — сказала эксперт.

В последний год наметился тренд на свисающие букеты. В них используется большое количество ампельных растений с длинными свисающими стеблями и ветками. Например, тилландсия. Она хорошо подчеркивают силуэт основных цветов, максимально неприхотлива и живет вообще без корней — идеальные качества для свадебного букета. Некоторые невесты дополняют свой образ интересными аксессуарами на основе цветов. Наглядный пример — цветочная сумка с мягким каркасом и обрамлением из цветов.

«Креативные концепции и необычные решения в последние годы чаще всего приходят из Азии. Одним из главных поставщиков флористических трендов сегодня считается Южная Корея. Там в моде небольшие букеты с выразительными акцентами и причудливыми формами, которые при этом смотрятся очень гармонично, несмотря на кажущуюся асимметричность и угловатость», — рассказала она.

В азиатских свадебных букетах часто можно встретить различные виды амарантов, камыш, осоку и прочие элементы декора: веточки, листья, ягоды или сухоцветы. Выбор цветов и оформление также зависят от сезона. Весной особенно популярны сакура и тюльпаны, а осенью и зимой — хризантемы, астры и орхидеи. Одним из самых востребованных и универсальных свадебных цветов в Азии считается орхидея дендробиум.

«В последние годы возрос спрос на цветы от российских поставщиков, которые можно культивировать в условиях нашего климата. Фермеры в разных регионах страны активно выращивают георгины, дельфиниумы, латирусы и гвоздики, которые все чаще используют в свадебных композициях. Например, одним из хитов трех прошлых сезонов стали свадебные букеты с георгинами. В дальнейшем этот тренд будет укрепляться: в России появляется все больше энтузиастов, строятся теплицы и расширяется ассортимент выращиваемых цветов», — заявила она.

Свадебный букет должен быть безукоризненным со всех сторон и красиво смотреться на фотографиях, которых точно будет немало. Над ним трудятся самые опытные флористы, а в процессе сборки и оформления всегда требуется большее количество цветов и материалов. Именно поэтому средняя стоимость свадебного букета выше по сравнению с классическим, но разница не столь невелика. Например, средний чек на свадебные букеты внутри сети колеблется в районе 5–6 тысяч рублей, резюмировала Кочнева.