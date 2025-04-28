Елена Летучая снялась в крошечном бикини

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в крошечном купальнике во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость снялась в ванной комнате с панорамными окнами. Она запечатлела себя в зеркале в полный рост в красном бикини. Данный комплект включал в себя топ-бандо с соединяющим чашки кольцом и трусы с заниженной талией и завязками на бедрах.

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Кроме того, ведущая сделала маникюр и педикюр с лаком в тон наряду и дополнила образ золотистой цепочкой с кулоном и браслетами.