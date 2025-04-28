Ханна устроила фотосессию в честь собственного бренда

Певица Ханна показала ягодицы в микрошортах. Поп-исполнительница опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Ханна устроила фотосессию в честь дня рождения собственного косметического бренда. Певица предстала перед камерой в красном топе-бандо, микрошортах, олимпийке, белых гольфах, туфлях на платформе и очках. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, румянами, контурингом и темно-розовым блеском для губ.

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Несколько недель назад Ханна стала гостьей 15-й премии «Прорыв года» журнала Moda Tropical. Певица выбрала для светского мероприятия черный полупрозрачный топ, голубые выцветшие джинсы со средней посадкой, кожаный ремень с заклепками и очки. Поп-исполнительница добавила к образу массивные браслеты и серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами.

До этого Ханна выложила в личном блоге фото, где позировала в красном кружевном лифчике, поверх которого надела лаковый тренч. Образ дополнили серебряные серьги и кольца. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж с коричневой помадой.