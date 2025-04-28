Софья Эрнст примерила ковер во время отдыха в Марокко

Актриса Софья Эрнст снялась в ковре вместо одежды. Жена продюсера Константина Эрнста опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

37-летняя Софья Эрнст показала кадры, которые сделала во время отдыха в Марокко. Актриса завернулась в длинный ковер с ярким принтом и надела черные сандалии. Артистка дополнила образ солнцезащитными очками, золотым ожерельем и шляпой. Знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

«Этот ковер ждал своего часа — ни много ни мало — более 10 лет. Дождались. И он. И я», — написала артистка под фото.

Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.

В январе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст впервые за долгое время вышел в свет с женой. Супруги посетили премьеру музыкального спектакля «Щастье!» в театре имени Моссовета.