Стилист дал советы по эффективному онлайн-шопингу

Персональный стилист Надежда Подчерняева дала рекомендации по эффективному онлайн-шопингу.

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В беседе с aif.ru эксперт отметила, что в настоящее время маркетплейсы предлагают множество fashion-товаров от различных брендов.

«Купить в таком разнообразии действительно хорошую вещь иногда сложно», — сказала Подчерняева.

По словам специалиста, во время поиска товара следует не только читать отзывы на саму вещь, но и обращать внимание на качество клиентского сервиса — насколько быстро обрабатываются возвраты, соответствуют ли изделия фотографиям.

Кроме того, правильно настроенная рекомендательная лента будет предлагать не случайные модели, а то, что действительно соответствует вашему вкусу, добавила Подчерняева.

«Ещё одна интересная возможность для поиска — дипломные коллекции выпускников дизайнерских школ. Молодые марки часто предлагают вещи с неожиданными решениями в крое и материалах, а качество исполнения у них бывает на уровне премиальных брендов», — отметила стилист.

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