Валя Карнавал похвасталась роскошными подарками

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) похвасталась роскошными подарками от возлюбленного. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

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Так, 23-летняя инфлюэнсерша запечатлела на камеру огромные корзины с розами, украшенный бриллиантами золотой браслет Cartier в виде гвоздя, кожаную сумку Dior и туфли Rene Caovilla с горным хрусталем. Кроме того, в кадр попали украшения ювелирного французского дома Van Cleef & Arpels и люксового бренда Parure Atelier.

«Малышка, он делает так, что ты улыбаешься каждый день!» — подписала знаменитость ролик.

Ранее сообщалось, что Валя Карнавал обнажила ягодицы на отдыхе.