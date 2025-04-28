Эксперт объяснил, как история и культура влияет на моду

В беседе с ИА RuNews24.ru модный эксперт Петр Агафонов объяснил, что мода — это не просто одежда, это отражение культуры, времени и общества. При этом одной из самых интересных особенностей моды является её цикличность.

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«Многие вещи, которые когда-то считались устаревшими или неактуальными, вновь становятся популярными спустя годы или даже десятилетия. Мода всегда была подвержена влиянию исторических событий, социальных изменений и культурных течений. Например, в 1920-х годах женщины начали носить более свободную одежду в знак освобождения от традиционных норм. В 1980-х годах мода отражала дух индивидуализма и самовыражения. Когда мы смотрим на эти эпохи, мы видим, как определённые стили и элементы одежды возвращаются в новые интерпретации», — рассказывает эксперт.

Примечательно, что значительную роль в цикличности моды играет поп-культура. Так, знаменитости, музыканты и влиятельные личности часто становятся законодателями моды. «Когда они начинают носить определённые вещи или кардинальным образом меняют стиль, общество стремится подражать им.

Например, возвращение винтажной одежды стало популярным благодаря таким звёздам, как Рианна и Кендалл Дженнер, которые часто появляются в нарядах из прошлых десятилетий, подчеркнул Агафонов.

Ностальгия — ещё один важный фактор, способствующий цикличности моды. Люди часто стремятся вернуть элементы из своего прошлого или из эпохи, которую они не пережили.

Это может быть связано с желанием создать уютные воспоминания или с поиском идентичности. Модные бренды используют эту ностальгию для создания коллекций, вдохновлённых стилем 90-х или 2000-х годов, отметил собеседник издания.

«Это приводит к возрождению стилей, которые были популярны в прошлом и которые можно легко сочетать с современными элементами. Кроме того, с увеличением осведомлённости о проблемах экологии многие бренды начинают переосмысливать свои подходы к производству одежды. Винтажная мода и переработка старых вещей становятся всё более актуальными. Это не только помогает сократить количество отходов, но и возвращает внимание к уникальным стилям прошлого. Мода — это круговорот идей и стилей, который никогда не останавливается», — резюмировал модный эксперт Петр Агафонов.

Собеседник издания добавил, что мода постоянно эволюционирует, но она также черпает вдохновение из своего прошлого.