Популярная телеведущая снялась в мини-платье с откровенными вырезами

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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54-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых предстала в открытых туфлях с сияющими камнями и облегающем белом платье длины мини. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено множеством вырезов и стразами.

Для своего образа телезвезда сделала нюдовый макияж и уложила волосы в высокий хвост. В качестве украшений она выбрала серебряный браслет и небольшие серьги.

© Соцсети

© Соцсети

Поклонники оценили внешний вид Холден в комментариях под постом, который набрал 27 тысяч лайков.

«Совершенная красота», «Божественные ноги», «Потрясающе выглядишь», «Шикарная», «Великолепная женщина», — высказывались они.

Ранее Аманда Холден раскрыла секрет моложавой внешности.