Трусы с Бомбардиро Крокодило появились на российских маркетплейсах

Трусы со сгенерированными нейросетями животными и вымышленными итальянскими словами появились на российских маркетплейсах. На это обратили внимание в Telegram-канале «Бегущий по рынку».

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Покупателям стало доступно нижнее белье, на котором изображены персонажи вселенной итальянского брейнрота. Так называют абсурдные мемы с животными, сгенерированными нейросетями, части тел которых заменяют на другие объекты. Мем вирусится уже несколько месяцев и собирает миллионы просмотров и лайков в соцсетях.

В частности, россияне получили возможность приобрести мужские и женские трусы с Бомбардиро Крокодило, Тралалело Тралала, Шампанзини Бананини, Балериной Капучино и другими брейнрот-персонажами.

Ранее стало известно, что фанатское творчество вывело итальянский брейнрот за пределы нелепых роликов в TikTok. Персонажам начали придумывать свои сюжеты и истории с кроссоверами, из которых постепенно сложилась целая вселенная. Есть несколько форматов, в которых фанатское сообщество ее расширяет.