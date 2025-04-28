Как сделать элегантный образ с помощью пластической хирургии

К сожалению, некоторые люди, увлекаясь операциями, рискуют стать жертвами пластики и потерять свою индивидуальность. Доктор медицинских наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал RuNews24.ru о ряде процедур, которые помогут создать роскошный, но в то же время естественный образ.

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По словам эксперта, «дорогой» образ в пластической хирургии заключается не в максимальном вмешательстве, а в естественности и гармонии. Важные тонкие коррекции, которые подчеркивают индивидуальные черты лица, вместо того, чтобы сглаживать их под общий шаблон, являются основой успешной пластики. Профессор Алексанян выступает против «переделок» под известных личностей, называя это проявлением незрелости и отсутствия собственного вкуса.

Ключевым моментом достижения «дорогого» образа является детальная консультация с врачом. Важно найти специалиста, который понимает анатомию лица, умеет работать с пропорциями и видит уникальные черты пациента.

«Не каждый хирург способен уловить ту тончайшую линию, которая отделяет естественную красоту от искусственности», — подчеркивает эксперт.

Популярные процедуры для создания элегантного образа

Операции, которые, по мнению доктора Алексаняна, способны создать «дорогой» образ, ориентированы на гармонизацию черт лица и устранение незначительных несовершенств:

Блефаропластика: Профессор рекомендует деликатную блефаропластику, которая убирает избыток кожи и жировой ткани в области век, делая взгляд более открытым и молодым. Важно сохранить естественный изгиб бровей, чтобы избежать эффекта удивленного лица. Ринопластика: Операция на носу должна сосредоточиться на корректировке небольших дефектов, таких как горбинка или асимметрия. Цель – создать гармоничный профиль, а не "идеально прямой" нос, что может выглядеть неестественно. Подтяжка лица (фейслифтинг): Для достижения роскошного образа предпочтительны минимально инвазивные методы, такие как эндоскопические техники или SMAS-лифтинг. Эти методики обеспечивают естественный результат и быстрое восстановление, не нарушая естественной мимики.

Профессор Тигран Алексанян подчеркивает, что «дорогой» образ в пластической хирургии – это не количество проведенных операций, а качество результата.