В Сети восхитились внешностью российской супермодели в бикини

В сети восхитились внешностью в купальнике российской супермодели Натальи Полевщиковой, более известной как Наташа Поли. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

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39-летняя манекенщица снялась на песчаном пляже на фоне моря и пальм во время отдыха. Она предстала перед камерой в черном бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией.

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Пользователи оценили кадры в комментариях. «Так хорошо выглядит», «Чистая красота», «Всегда прекрасна», «Идеальная», «Самая прекрасная девушка», — заявили юзеры.

Ранее в апреле экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова поплавала в откровенном бикини на Мальдивах.