Ева Мендес представила новый деловой образ

Жена артиста Райана Гослинга, Ева Мендес, снялась в юбке с разрезом до бедра. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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51-летняя Ева Мендес была запечатлена в белой майке и коричневом костюме, который состоял из жакета и юбки с экстремальным разрезом. Актриса добавила к образу туфли со змеиным принтом на каблуках и массивное кольцо. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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В марте Ева Мендес стала лицом новой весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с вырезом на животе и разрезом до бедра. Артистка также надела туфли на каблуках и дополнила наряд сумкой на цепи. Стилист сделал знаменитости объемную укладку, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нежно-розовой помадой.

В апреле Ева Мендес выложила фото, где позировала в пышной розовой шубе, белых сапогах на средних каблуках и без бюстгальтера. Она также снялась в джинсовом костюме со стразами. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.