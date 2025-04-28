Перечислены модные замены белой футболке на лето

Редакторы французской версии журнала Vogue перечислили модные замены белой футболке на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, актуальной альтернативой данному виду одежды станут футболки с различными надписями и лозунгами и изделия с названиями и изображениями курортов и популярных мест отдыха.

В то же время журналисты посоветовали обратить внимание на предметы гардероба с принтом в технике тай-дай, популярной в 1970-х годах. Кроме того, в списке оказались так называемые футболки Ringer, которые также были молодежным трендом в 1970-х годах. Указанные изделия характеризуются окантовкой на горловине и рукавах отличного от основного цвета.

Ранее в апреле также назвали модную замену белой рубашке на лето.