Стилист рассказал, как правильно носить леопардовый принт

Подобная расцветка всегда остаётся в моде, но её переизбыток может сделать образ «вульгарным».

Допускаются различные аксессуары, юбки и колготки. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» стилист подчеркнул, что это выглядит «круто».

«Леопард всегда в моде у женщин. Это такой принт, который всегда немного бодрит весь образ и делает его заметным. Другое дело, что с ним, конечно, нельзя перебарщивать. Сегодня леопард в гардеробе должен быть. Это могут быть детали — ремни, сумки, обувь. Это может быть мини-юбка, даже легинсы и леопардовые колготки — это всегда круто выглядит. Другое дело, что здесь главное — не переборщить и выглядеть не как женщина лёгкого поведения, а как именно стильная. Поэтому леопардовый принт смело можно сочетать и с клеткой, и с горохом, и с полоской для того, чтобы он выглядел больше китчем, больше модой и ни в коем случае не призывом к сексу, потому что в основном леопард, особенно в классической цветовой гамме, он всегда выглядит очень даже иногда вульгарно. Поэтому нужно быть с ним аккуратным, чтобы не переборщить».

Ранее Лисовец посоветовал добавлять в образ «взрослые» цвета. К ним относятся бордовый, горчичный, а также глубокие синие и зелёные оттенки.

Они сделают внешний вид более «харизматичным», отметил он.