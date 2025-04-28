Популярные в 70-х юбки вернулись в моду

Один популярный в 1970-х годах вид юбок вернулся в моду. Об этом сообщается на сайте французской версии журнала Vogue.

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Речь идет о замшевых юбках, которые журналисты назвали заменой джинсам в 2025 году. Отмечается, что, согласно последним собранным Google данным, указанные предметы гардероба оказались в списке самых актуальных запросов при поиске.

Кроме того, подобные изделия разной длины и фасонов продемонстрировали на показах многие известные бренды. Среди них — Miu Miu, Versace и Chloe.

Ранее в апреле также сообщалось, что одни модные в 1970-х босоножки вновь стали трендом.