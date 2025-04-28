Некоторым женщинам косметологические процедуры с использованием филлеров и гиалуроновой кислоты противопоказаны по особенностям их типа старения. Речь идет о деформационно-отечном типе, при котором лицо склонно к отекам и потере четких контуров даже без видимых причин.

При введении филлеров и гиалуроновой кислоты у таких пациенток возрастает риск усиленного накопления жидкости в тканях. Это снижает эластичность кожи и нередко приводит к нежелательному эффекту: вместо подтянутого, свежего лица кожа выглядит расплывчатой, словно воздушный шарик, который постепенно теряет форму.

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Вместо традиционных инъекционных процедур в таких случаях лучше выбирать альтернативы, направленные на укрепление и уплотнение тканей. Например, хорошо подойдут SMAS-лифтинг или игольчатый RF-лифтинг, которые работают с каркасом лица без риска усилить отечность.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.