Три эффектные стрижки, которые «лежат» идеально без фена и плойки

Многие трендовые стрижки красиво смотрятся только после посещения салона. Попытавшись дома воссоздать укладку, сделанную профессиональным мастером, мы зачастую терпим фиаско. Приходится либо убирать волосы в хвост, либо ходить с прической, которая совсем не радует. Вот почему важно выбирать «правильные стрижки», которые почти не требуют укладки, а вместе с тем и эффектно смотрятся и идут практически каждой женщине. Топ-стилист Арман Багдасарян в беседе с WomanHit перечислил три самых удачных варианта.

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1. Короткая стрижка

Практически любая короткая стрижка требует минимальной укладки.

«Можно руками встряхнуть волосы, и они приобретут желаемую форму. Можно нанести воск для волос или пудру, чтобы больше подчеркнуть текстуру и зафиксировать результат», — рекомендует эксперт.

2. Каскад на длинные волосы

Этот вариант вполне способен обойтись без укладки феном и плойкой, а также специальных средств вроде муссов и пенок. Особенно каскад подходит для тонких волнистых и кудрявых волос.

«После того как помыли волосы, можно нанести несмываемый уход и оставить, чтобы они сами высохли», — добавляет топ-стилист.

3. Боб-каре

Для обладательниц тонких и непослушных волос, склонных к волнистости, такая стрижка может стать настоящим спасением.

«Боб-каре придает эффектный объем волосам. Перед тем, как сушить, я бы нанес что-нибудь для тонких волос, для объема или для уплотнения. Смывать средство не нужно», — советует эксперт.

Пока вы делаете утренние процедуры, завтракаете, заправляете постель, волосы высохнут сами и приобретут нужную форму. Для текстурного варианта каре — рекомендации те же. Отказавшись от укладки феном и плойкой, вы получите легкий «беспорядок» на голове, который будет смотреться очень свежо и стильно.

В любом случае, перед выбором стрижки, важно советоваться с мастером. Он учтет не только ваши пожелания, но и тип и структуру волос. Именно от них подчас больше всего зависит, как будет носиться та или иная прическа.