Как одеваться этой весной и летом, если вам за 40

В холодное время года очень легко прятать возраст и возможные несовершенства фигуры за одеждой — кутаться во все эти уютные и теплые слои, играть с аксессуарами, сочетать фактуры. Но все это актуально и для весны с летом (кстати, в наших широтах случаются и прохладные дни в середине мая или конце июля). Просто ткани нужно выбирать другие, более легкие. И помнить, что любой возраст прекрасен, а фигуру нужно не прятать, а грамотно подчеркивать достоинства.

Особенно это важно, если вам 40+, когда стиль становится не только отражением личности, но и способом выразить внутреннюю гармонию и уверенность. Поговорили со стилистом Машей Ведерниковой, как выглядеть актуально и чувственно этой весной и летом.

Добавьте цвет

Яркие краски весны и лета не обходят стороной и гардероб. Но вместо того чтобы бросаться в омут неоновых или кричащих оттенков, выбирайте благородные и сложные цвета: терракот, шафран, изумруд, фуксия, сапфировый синий, сливочный желтый.

«Особенно эффектно смотрится цветовой акцент в аксессуарах — платок, сумка, туфли могут стать тем самым штрихом, который превратит образ из просто стильного в запоминающийся. А если боитесь цвета — начните с пастелей и добавляйте яркость в настроение, а не в тональность», — советует эксперт.

Легкость тканей — залог комфорта

Сезон весна-лето — идеальное время для экспериментов с текстурами. Лен, хлопок, шелк, вискоза — ткани, которые дышат и красиво драпируются. Выбирайте струящиеся юбки миди, платья-рубашки, свободные брюки палаццо или кюлоты.

Такие вещи выглядят расслабленно, но элегантно. Ткань должна касаться тела, как легкий ветерок — не обтягивать, подчеркивая, а мягко обнимать, создавая комфорт. А многослойность — ваше секретное оружие: наденьте легкий жилет поверх платья или рубашку поверх топа, чтобы образ заиграл объемом. Ну и помним про холодные дождливые дни, конечно.

Ставьте на крой, а не на тренды

Возраст 40+ — прекрасный момент дружить со своим идеальным кроем. Присмотритесь к удлиненным жакетам с правильными плечами, которые визуально вытягивают силуэт, или к брюкам с завышенной талией, подчеркивающим линию бедер.

«Не гонитесь за каждым трендом — вы уже знаете, что вам идет. Но адаптировать тренд под себя — всегда удачная идея. Например, мода на оверсайз — добавьте в свой арсенал одну-две объемные вещи, но сбалансируйте их чем-то более приталенным», — говорит стилист.

Не бойтесь экспериментов с обувью

Возраст — это не ограничение, а платформа для уверенных шагов. Смело добавляйте к образам сдержанные мюли, удобные лоферы на платформе или сандалии на грубой подошве — они придадут актуальности даже самому лаконичному комплекту.

А для эффектного акцента выбирайте обувь ярких цветов или с необычной текстурой. Контраст между классическим стилем одежды и дерзкой обувью — маленькая провокация, которая работает на вас.

Аксессуары — меньше, но лучше

Украшения и аксессуары в 40+ должны работать на качество, а не на количество. Выбирайте одно-два выразительных украшения — массивные серьги, яркий галстук, необычное кольцо или тонкий пояс с интересной фактурой.

Сумки средней величины, которые держат форму, всегда добавляют образу структурности. А солнцезащитные очки — это не только защита от ультрафиолета, но и возможность добавить интересной изюминки, слегка замаскировав возрастные морщинки заодно. Пусть аксессуары рассказывают о вашем настроении и характере.