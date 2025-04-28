Названа самая модная летняя обувь

Редакторы журнала Marie Claire назвали самую модную обувь на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам журналистов, наиболее актуальными в грядущем сезоне окажутся различные фасоны с пряжками, бахромой и обвивающими щиколотки ремнями. В то же время популярными станут мюли на плоской подошве и вариации на тему вьетнамок, в том числе на каблуках.

Кроме того, в числе трендов будут кроссовки в стиле ретро. Среди них — изделия из замши натуральных оттенков, модели Gucci из бордовой матовой кожи и Ferragamo шоколадного оттенка.

Ранее в апреле модные в 1980-х годах джинсы назвали трендом весны и лета.