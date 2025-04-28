Бывшая жена Моргенштерна показала образ в ультракоротких шортах

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

25-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис видео, в котором запечатлела себя на камеру в черных ультракоротких шортах и бюстгальтере без бретелей. После этого она примерила зеленый вельветовый костюм, состоящий из укороченного жакета и юбки длины мини.

© Соцсети

На размещенных кадрах можно заметить, что образ знаменитости дополнили круглые массивные серьги. Кроме того, она оформила черные графичные стрелки и нанесла на губы нюдовую помаду.

В марте Дилара Зинатуллина раскрыла секрет похудения.