Подписчики восхитились внешностью дочери Дольфа Лундгрена в бикини

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 205 тысяч подписчиков.

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28-летняя модель и актриса отдохнула на пляже в Калифорнии. На размещенных кадрах она позировала, стоя на коленях на фоне моря и пальм. При этом наследница звезды надела крошечное черное бикини, бежевую бейсболку и укороченную белую рубашку.

© Соцсети

Пользователи сети восхитились внешностью Лундгрен в комментариях.