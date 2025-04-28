Как правильно принимать коллаген для лучшего эффекта

Многие, употребляя коллаген, не замечают эффекта: внешний вид кожи и волос не становится лучше. Причиной тому — неверный приём или дефициты веществ в организме. Как пить добавку правильно, «Клопс» рассказала врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова.

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Коллаген — это основной белок, который содержится практически во всех тканях нашего организма. Вещество участвует в построении волос, ногтей, влияет на прочность костей и упругость мышечных волокон.

«После тридцати лет выработка коллагена замедляется, и с каждым годом прогрессия растёт на пять процентов», — отметила доктор.

Чтобы поддержать красоту, здоровье и отодвинуть возрастные изменения, рекомендовано принимать коллаген в виде пищевой добавки.

Как правильно выбрать

Обратите внимание, чтобы смесь не содержала консервантов и красителей: чем их меньше, тем безопаснее. Лишние добавки со временем могут накапливаться в организме. Выбирайте коллаген без сахара и других подсластителей, ведь его нужно пить минимум 12 недель, обратила внимание врач.

«Многие производители добавляют компоненты, придающие приятный вкус. Однако при длительном приёме это чревато избыточной нагрузкой на углеводный обмен. Особенно если у человека есть склонность к инсулинорезистентности», — предупредила специалист.

Как употреблять

Чтобы получить клинический эффект, суточная доза должна составлять 1 500—3 000 мг чистого коллагена. В противном случае вы не увидите результата, даже если будете принимать его месяцами.

Пить добавку лучше натощак за 30 минут до еды. Порошковые формы разводят в стакане тёплой воды, капсулированные или желейные — запивают тёплой водой.

Важно

Рекомендовано сочетать коллаген с витамином С. Одновременный приём усилит эффект. Однако строительному материалу нужны и микроэлементы: цинк, медь, железо, магний, кальций, кремний. Если у вас есть дефициты этих веществ, не стоит ждать результата.