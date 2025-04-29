Кайли Дженнер снялась в откровенном бюстгальтере

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

27-летняя предпринимательница предстала на размещенных кадрах в спортивном костюме черного цвета бренда Alo. Видно, что наряд состоит из бюстгальтера с глубоким декольте, который подчеркивает грудь знаменитости, и облегающих лосин.

© Соцсети

Поклонники оценили внешний вид Дженнер в комментариях под постом. «Ты такая совершенная», «Очень красивый наряд», «Что ж, Тимоти действительно счастливчик», «Выглядит нереально», «Шикарная», «Слишком горяча», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер станцевала перед камерой в прозрачном топе.