Хирург ответил, зачем Слава сделала столько пластических операций

Певица Слава — одна из немногих публичных женщин, кто откровенно рассказывает о своих пластических операциях, и это вызывает уважение. По ее собственным словам, она прошла через серьезную комплексную коррекцию: одновременно была выполнена липосакция рук, живота, ног, спины и подбородка, а также подтяжка груди. Реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности артистки.

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Слава сообщила, что дополнительно корректировала овал лица, что тоже визуально заметно. Все это проводилось под одним наркозом в рамках одной операции продолжительностью около пяти часов — такой подход практикуется, когда состояние здоровья пациента позволяет провести объемное вмешательство за один раз.

По словам специалиста, это классический случай, когда пациент приходит с запросом на комплексное обновление: чуть больше жира в «трудных зонах», отсутствие времени на системные тренировки, да еще и эмоциональное выгорание. Как она сама говорила, это был период депрессии, стрессов, нарушенного питания, злоупотребления алкоголем и нерегулярного графика. Все это влияет не только на тело, но и на самооценку. В такой ситуации пластическая хирургия может стать тем самым толчком, чтобы вернуть себе контроль и уверенность.

«Липосакция, вопреки мифам, — это не способ "похудеть без усилий", а метод убрать локальные жировые отложения, которые не поддаются диете и спорту. Особенно если пациент — человек с плотным графиком, гастролями, перелетами. Важно понимать, что липосакция требует и хорошей эластичности кожи, и ответственности после — результат нужно поддерживать. И, судя по внешнему виду Славы сейчас, она с этим прекрасно справляется», —

Да, не обошлось без нюансов. Она сама рассказывала о неудачной маммопластике: была зафиксирована асимметрия груди, появление шрамов.

«Это тот случай, когда пациент может быть недоволен результатом, и мы, как специалисты, всегда учитываем подобный риск. Но важно, что она не стала это скрывать — напротив, честно рассказала, как это сказалось на ее психоэмоциональном состоянии», —

Что касается алкоголя — действительно, Слава упоминала о периодах, когда злоупотребляла.

«У женщин это может серьезно отражаться на внешности: отеки, сухость кожи, изменение цвета лица, ускоренное старение. Более того, алкоголь может замедлить восстановление после хирургии и негативно повлиять на итог операции. Но если смотреть на Славу сегодня — она в отличной форме. Особенно с учетом того, что в 2023 году она стала бабушкой — и выглядит просто потрясающе. На данном этапе я не вижу никаких показаний к повторным вмешательствам: все, что нужно — это сохранить тот результат, который уже есть», —

Специалист посоветовал певице умеренные физические нагрузки, контроль питания и минимизировать вредные привычки.

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