Галь Гадот приняла участие в смелой съемке

Израильская актриса и модель Галь Гадот приняла участие в новой откровенной фотосессии. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Немецкий фотограф Эллен фон Унверт запечатлела звезду «Чудо-женщины» и «Белоснежки» в объемной темно-синей шубе, черных колготках и лакированных остроносых туфлях. На размещенных кадрах видно, что на время съемки 39-летняя знаменитость отказалась от штанов.

В то же время Гадот примерила облегающее платье, оголяющее плечи. Кроме того, она попозировала в облегающем комбинезоне и леопардовой шубе.

© Соцсети

© Соцсети

В марте сообщалось, что Галь Гадот показала грудь в крошечном бюстгальтере для журнала для журнала S Magazine.