Профессор моды оценил новый стиль Дюжева

В конце апреля 2025 года в Москве состоялось закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля, которое посетили многие звезды, в том числе и Дмитрий Дюжев. Выйдя на красную дорожку, звезда «Бригады» удивил публику новым имиджем с усами, тем самым спровоцировав обсуждения в Сети. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что Дюжеву идут усы, но их форму следовало бы выбрать другую, более широкую и короткую. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

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«Такие усы говорят нам о том, что тот, кто их носит, — или сердцеед, пользующийся успехом у прекрасного пола, или свободный, статусный, аккуратный в выполнении принятых решений мужчина привлекательного возраста и социального положения. Возможно, форму усов можно было бы выбрать другую, более широкую и короткую, но актера они совсем не портят, и их присутствие в имидже весьма понятно», — высказалась Надежда.

В целом имидж Дмитрия говорит о закрытой самоподаче и нежелании что-либо транслировать или открывать свои черты публике. Внешним видом, строгими деловыми костюмами он демонстрирует компетентность: понимание, где и как использовать общепринятые условности, адекватность в использовании международных имиджевых стандартов, способность их придерживаться.

«Высокий рост, подтянутое телосложение, брутальность и маскулинность – Дмитрий обладает от природы абсолютно безупречными параметрами и телосложением и принадлежит к тому типу мужчин, который не только нравится женщинам, но и притягивает их. У Дмитрия весьма мужественный вытянутый угловатый типаж лица, хорошие волосы, что делает его имидж в любой одежде особо привлекательным, "самцовым". Ко всему этому добавим, что актер от природы имеет яркий цветотип, который достойно оттеняют достаточно светлые глаза, в которых и тонут его поклонницы. Ну а наличие усов добавило Дмитрию таинственности и сдержанной привлекательности» — считает Коробцева.

По словам эксперта, при такой закрытой самоподаче трудно дать рекомендации Дмитрию, так как, скорее всего, он их и не воспримет. Надежда предположила, что Дюжев продолжит игнорировать яркую цветовую палитру, использовать традиционные цвета костюмов (часто – черный) и мужских сорочек (голубой, бледно розовый, белый).