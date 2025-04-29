Какие весенние тренды маникюра можно повторить дома

Тренды этого сезона сочетают яркие оттенки с простотой исполнения. Например, обновленный френч с молочно-белыми кончиками вместо классических белых выглядит элегантнее и гармонирует с легкими весенними образами. А нежный голубой стал главным цветом сезона, заменяя привычные пастельные тона. Еще один фаворит сезона – металлические оттенки.

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Профессиональные инструменты можно заменить подручными средствами. Зубочистки помогут рисовать тонкие линии и точки, губка для макияжа равномерно нанесет блестки, зубные нити помогут сделать 3D-дизайн, а клейкая лента превратится в готовые стикеры для ногтей. Перед покрытием нужно обезжирить ногти спиртом, это предотвратит скалывание лака.

Минималистский нейл-арт с геометрическими фигурами и тонкими линиями стал фирменным стилем весны. Дизайн негативного пространства позволяет проявить невероятную креативность, не перегружая ноготь.

В материале на сайте Journee mondiale описаны простые техники текстурирования, которые украсят любой маникюр: метод сэндвича с желе (нанесение желеобразного лака с блестками), матовые верхние покрытия для изысканности, бархатная пудра для мягкого, тактильного покрытия. Эксперты рекомендуют накладывать желеобразные лаки с переливающимися или блестящими верхними покрытиями, чтобы создать «желеобразный сэндвич». Эта техника позволяет создавать бесконечное количество цветовых и текстурных комбинаций. Чтобы ногти сочетались с помадой, можно нанести ее на ногти и закрепить топом.

Ранее российские стилисты рассказали, что лето 2025 – это баланс между минимализмом и романтикой, смелыми цветами и утонченными формами. В палитре лаков будут доминировать насыщенные оттенки.