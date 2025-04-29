Певица Дуа Липа вышла на публику в «голом» платье

Певица Дуа Липа появилась на публике в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

29-летняя Дуа Липа стала гостьей 50-й церемонии вручения премии Chaplin Award Gala, которая прошла 28 апреля в Нью-Йорке. Певица выбрала для светского мероприятия черное прозрачное макси-платье с декольте. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Поп-исполнительница дополнила наряд туфлями на каблуках, массивным золотистым колье и длинными серьгами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в нюдовых тонах.

© globallookpress

На прошлой неделе Дуа Липа показала снимки, сделанные во время отдыха с возлюбленным Каллумом Тернером в Албании. На одном из кадров певица была запечатлена в красном крошечном бикини и солнцезащитных очках с анималистичным принтом. Артистка позировала с распущенными волосами и без косметики лежа в шезлонге.

27 декабря стало известно, что Каллум Тернер сделал предложение певице Дуа Липе после года знакомства. Друзья пары рассказали изданию The Sun, что знаменитости тихо обручились и планировали отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.