Как добавить кружево в свой гардероб

Сейчас кружево может быть не только романтическим акцентом, но и универсальной частью гардероба с самыми необычными интерпретациями. Стилист Анна Левченко рассказала, как составлять образы с кружевными изделиями и чего стоит избегать.

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Какие модные тенденции делают кружево актуальным?

Эстетика Средневековья сильно повлияла на фэшн-индустрию: кружево стало неотъемлемой частью образов в стиле «готическая нежность». Ажурные изделия сочетают с кожаными элементами, массивными ботинками и oversize силуэтами.

Также пользуются популярностью эко-текстуры и ручная работа.

«Сейчас очень ценится неидеальное кружево — с неровными краями, льняными нитями или переработанными материалами. Бренды вроде Chloé и Stella McCartney используют его в топах и платьях с „фермерской“ эстетикой», — комментирует эксперт.

Как носить кружево с другими тканями?

Стилист поделилась лучшими сочетаниями.

Жесткое и мягкое

Кружево теряет старомодность, когда сталкивается с грубыми или строгими материалами, такими как кожа, деним или металл. Так что смело надевайте кружевное платье с любимой косухой и поясом-цепью.

Игра с прозрачностью

Современный подход — не скрывать, а обыгрывать просвечивающие детали. Например, можно надеть кружевной топ без вставок под пиджак из плотного шерстяного твида, как это сделали дизайнеры Chanel в коллекции весна-лето−2025.

Тотальный контраст фактур

Сочетайте несочетаемое, так будет только интереснее! Попробуйте надеть плотный кружевной корсет на шифоновое платье или спортивный кроп-топ с ажурной юбкой — ваш look гарантированно привлечет внимание.

Монохром

Чтобы избежать «перегруза» в образе, лучше выбирать один цвет для всех слоев. Монохромные сочетания добавляют элегантности и утонченности. К примеру, бежевое кружево будет отлично смотреться с кашемировым пальто.

Неочевидные акценты

Если вы пока не готовы делать кружево основой гардероба, просто добавьте ажурных элементов к своему базовому образу. Это могут быть лодочки с гипюром, кружевные носки или галстук. Так вы не только познакомитесь с материалом, но и сделаете ваш аутфит намного интереснее.

Каких ошибок при ношении кружевных изделий лучше избегать?

Неправильные сочетания могут превратить даже самый стильный образ в безвкусный или старомодный. Стилист предостерегает от неудачных вариантов стилизации.

Синтетический глянец

Дешевое кружево из жесткого полиэстера в духе 2000-х выглядит безжизненно и грубо. Лучше выбирать хлопковый гипюр, матовый шелк или эко-кружево.

Полный кружевной образ

Даже если вы фанат ажурных изделий, не нужно носить все и сразу. Эксперт советует оставить один доминирующий элемент или несколько акцентных, а остальное заменить на нейтральное.

Кружево с блестящими элементами

Стразы, пайетки, бисер поверх кружева — это уже китч. Намного выигрышнее его сочетать с матовыми тканями, такими как шерсть, хлопок, кожа или металлическим минимализмом.

Неправильный нижний слой

Видимые линии белья под полупрозрачным кружевом выглядят неуместно. Присмотритесь к стильному боди в качестве первого слоя или сразу выбирайте ажурные изделия с подкладкой.

Возрастные стереотипы

Зачастую юное поколение боится «бабушкиных салфеток», а взрослые — «вульгарности». На самом деле кружево покорно всем возрастам. Для молодежи отлично подойдут кружевные топы с джинсами или кожаными юбками. Зрелым женщинам стилист рекомендует присмотреться к жакетам с кружевной отделкой или платьям миди с гипюровыми рукавами. А на дамах в возрасте замечательно будут выглядеть элегантные шали или ажурные вставки на горловине.