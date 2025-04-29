Как добавить кружево в свой гардероб

Вот такие кружева: внедряем романтичный тренд весны в свой гардероб
Сейчас кружево может быть не только романтическим акцентом, но и универсальной частью гардероба с самыми необычными интерпретациями. Стилист Анна Левченко рассказала, как составлять образы с кружевными изделиями и чего стоит избегать.
Какие модные тенденции делают кружево актуальным?
Эстетика Средневековья сильно повлияла на фэшн-индустрию: кружево стало неотъемлемой частью образов в стиле «готическая нежность». Ажурные изделия сочетают с кожаными элементами, массивными ботинками и oversize силуэтами.
Также пользуются популярностью эко-текстуры и ручная работа.
«Сейчас очень ценится неидеальное кружево — с неровными краями, льняными нитями или переработанными материалами. Бренды вроде Chloé и Stella McCartney используют его в топах и платьях с „фермерской“ эстетикой», — комментирует эксперт.
Как носить кружево с другими тканями?
Стилист поделилась лучшими сочетаниями.
Жесткое и мягкое
Кружево теряет старомодность, когда сталкивается с грубыми или строгими материалами, такими как кожа, деним или металл. Так что смело надевайте кружевное платье с любимой косухой и поясом-цепью.
Игра с прозрачностью
Современный подход — не скрывать, а обыгрывать просвечивающие детали. Например, можно надеть кружевной топ без вставок под пиджак из плотного шерстяного твида, как это сделали дизайнеры Chanel в коллекции весна-лето−2025.
Тотальный контраст фактур
Сочетайте несочетаемое, так будет только интереснее! Попробуйте надеть плотный кружевной корсет на шифоновое платье или спортивный кроп-топ с ажурной юбкой — ваш look гарантированно привлечет внимание.
Монохром
Чтобы избежать «перегруза» в образе, лучше выбирать один цвет для всех слоев. Монохромные сочетания добавляют элегантности и утонченности. К примеру, бежевое кружево будет отлично смотреться с кашемировым пальто.
Неочевидные акценты
Если вы пока не готовы делать кружево основой гардероба, просто добавьте ажурных элементов к своему базовому образу. Это могут быть лодочки с гипюром, кружевные носки или галстук. Так вы не только познакомитесь с материалом, но и сделаете ваш аутфит намного интереснее.
Каких ошибок при ношении кружевных изделий лучше избегать?
Неправильные сочетания могут превратить даже самый стильный образ в безвкусный или старомодный. Стилист предостерегает от неудачных вариантов стилизации.
Синтетический глянец
Дешевое кружево из жесткого полиэстера в духе 2000-х выглядит безжизненно и грубо. Лучше выбирать хлопковый гипюр, матовый шелк или эко-кружево.
Полный кружевной образ
Даже если вы фанат ажурных изделий, не нужно носить все и сразу. Эксперт советует оставить один доминирующий элемент или несколько акцентных, а остальное заменить на нейтральное.
Кружево с блестящими элементами
Стразы, пайетки, бисер поверх кружева — это уже китч. Намного выигрышнее его сочетать с матовыми тканями, такими как шерсть, хлопок, кожа или металлическим минимализмом.
Неправильный нижний слой
Видимые линии белья под полупрозрачным кружевом выглядят неуместно. Присмотритесь к стильному боди в качестве первого слоя или сразу выбирайте ажурные изделия с подкладкой.
Возрастные стереотипы
Зачастую юное поколение боится «бабушкиных салфеток», а взрослые — «вульгарности». На самом деле кружево покорно всем возрастам. Для молодежи отлично подойдут кружевные топы с джинсами или кожаными юбками. Зрелым женщинам стилист рекомендует присмотреться к жакетам с кружевной отделкой или платьям миди с гипюровыми рукавами. А на дамах в возрасте замечательно будут выглядеть элегантные шали или ажурные вставки на горловине.