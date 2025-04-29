Фотосессия Ирины Шейк в белоснежном нижнем белье свела поклонников с ума

Ирина Шейк появилась на страницах французского Vogue. Супермодель предстала в откровенных образах. На одном из кадров Ирина позирует в леопардовом боде, тонких чёрных колготках и туфлях на высоком каблуке. Ноги Ирины выглядят бесконечными! На другом снимке на модели белоснежный комплект нижнего белья, состоящий из кружевного бюстгальтера, трусов и чулков с поясом и подвязками. Соблазнительный образ Ирины дополнили чёрные солнцезащитные очки и прямые распущенные волосы.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

В феврале в западных СМИ появились редкие подробности личной жизни Ирины Шейк. Сообщалось, что Ирина Шейк возобновила отношения с бывшим возлюбленным. Инсайдер рассказал изданию Page Six, что модель снова сошлась с Томом Брэди — ветераном американского футбола и по совместительству бывшим мужем Жизель Бюндхен.